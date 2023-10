Er gebeurt weliswaar van alles om te proberen de problemen in de jeugdbescherming op te lossen, maar dat levert volgens een groot deel van de Tweede Kamer te weinig concrete resultaten op. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) erkent dat „we er nog lang niet zijn”, maar er zijn wel belangrijke stappen gezet, zei hij in een Kamerdebat over de jeugdbescherming.