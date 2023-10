Afgelopen weekend hebben opnieuw meerdere asielzoekers op een matras of een stoel geslapen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Vanwege drukte was er niet voor iedereen een bed beschikbaar in het asielzoekerscentrum. Niemand hoefde buiten te slapen.