Aftuigen onduidelijke ‘belastingkerstboom’ is aan nieuw kabinet

Bijna de hele politiek is het ermee eens dat alle toeters en bellen uit het belastingsysteem moeten worden gehaald, maar een hervorming ervan is op korte termijn niet mogelijk omdat het kabinet demissionair is. Tijdens een debat over het Belastingplan voor volgend jaar gaven partijen aan wanhopig te worden dat de ‘belastingkerstboom’ maar in stand blijft: daar zijn inmiddels zoveel regelingen, heffingen en uitzonderingen aan gehangen, dat het voor de meeste mensen totaal onoverzichtelijk is. Bovendien zorgen al die maatregelen ervoor dat mensen er soms nauwelijks op vooruitgaan als ze (meer) gaan werken.