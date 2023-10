Het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron neemt zijn eveneens Amerikaanse branchegenoot Hess over voor 53 miljard dollar, omgerekend zo’n 50 miljard euro. Het is de tweede grote overname in de Amerikaanse oliesector in korte tijd. Eerder deze maand kocht ExxonMobil al sectorgenoot Pioneer Natural Resources voor bijna 60 miljard dollar. Die aankoop was de grootste overnamedeal dit jaar.