De zogeheten derdelanders uit Oekraïne verwachten niet dat ze altijd in Nederland mogen blijven. „Ze wachten tot ze terug kunnen naar het land waar ze een band mee voelen. Ze gaan liever vandaag dan morgen terug naar Oekraïne. Maar ze verwachten wel dat hun bescherming hier even lang duurt als die van Oekraïners. Want de oorlog daar is nog niet voorbij”, zegt advocaat Wil Eikelboom, die een van hen bijstaat.