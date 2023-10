Elf woningen in een flatgebouw aan het Valeriusrondeel in Capelle aan den IJssel zitten zondagavond zonder stroom vanwege wateroverlast. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond komt de stroomuitval doordat er water langs een aantal meterkasten is gelopen. De oorzaak van de lekkage is een hennepkwekerij op de bovenste etage van de flat.