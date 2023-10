Bij werkzaamheden rond het station van Leeuwarden is in de nacht van zaterdag op zondag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die is direct tot ontploffing gebracht, laat ProRail weten. De bom werd gevonden „op een spoorterrein in de buurt van Leeuwarden”, zegt een woordvoerder van de spoorbeheerder.