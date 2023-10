Twee 30-jarige mannen uit Letland zijn zondag aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 37-jarige man uit het Zuid-Hollandse dorp De Lier. Agenten troffen het slachtoffer woensdagochtend dood aan in zijn woning aan de Jogchem van der Houtweg. Zaterdag werd ook al iemand opgepakt in de zaak, een 27-jarige man, eveneens uit Letland.