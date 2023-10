De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de voortvluchtige verdachte van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven. Zaterdag publiceerde de politie een foto en de volledige naam van de 24-jarige verdachte, naar wie de politie dringend op zoek is. Uit de tips blijkt dat hij „veelvoudig” het openbaar vervoer gebruikt, met name de trein.