Een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond doodgestoken op een parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk in Noord-Brabant. De politie meldt zondag dat er rond 19.20 uur een melding binnenkwam over een bewusteloze man midden op de parkeerplaats (vanuit Antwerpen richting Breda). Er is nog geen verdachte opgepakt.