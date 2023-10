In het onderzoek naar de dood van een 37-jarige man uit De Lier (Zuid-Holland) heeft de politie zaterdag een 27-jarige verdachte aangehouden. Hij komt uit Letland en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, laat de politie weten. De verdachte werd opgepakt in de portiek van een flat aan de Coornhertstraat in Vlaardingen.