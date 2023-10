De Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO heeft met succes de eerste van een reeks testvluchten gemaakt ter voorbereiding op een bemande ruimtereis. Vanaf de lanceerbasis in Sriharikota in de staat Andhra Pradesh steeg zaterdag een onbemande raket op om het functioneren van het reddingssysteem voor astronauten in geval van nood te beproeven. Volgens ISRO-baas Sreedhara Somanath is de test voorspoedig verlopen.