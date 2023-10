D66-leider Rob Jetten heeft hard uitgehaald naar de VVD en haar leider Dilan Yeşilgöz. Op het congres in Apeldoorn zei Jetten dat zijn partijgenoten niet meer rouwig moeten zijn dat het kabinet gevallen is. „Doorregeren, met een partner die continu de uitgang zoekt naar rechts, staat een daadkrachtig en stabiel landsbestuur in de weg.”