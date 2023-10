Israël is helaas dusdanig bekend met raketaanvallen dat ieder gebouw een schuilkelder heeft. Alle huizen en appartementen die nieuw gebouwd worden, moeten zelfs verplicht een „veilige kamer” hebben: een kamer uit gezekerd beton met ijzeren raampanelen en een zware deur. Wij wonen in een oude woning zonder veilige kamer, daarom zijn we veroordeeld tot de publieke schuilkelder.