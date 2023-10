Door een steekpartij in de trein van Zwolle naar Meppel, in de intercity op het traject Den Haag - Groningen, is vrijdagavond iemand gewond geraakt. De politie kreeg om 20.19 uur een melding over een conflict waarbij het slachtoffer met een mes zou zijn gestoken. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.