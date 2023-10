Volkswagen heeft afgelopen kwartaal financieel geprofiteerd van een toegenomen autoverkoop in Europa en Noord-Amerika. In voorlopige kwartaalcijfers die vrijdag naar buiten zijn gebracht meldt het Duitse autoconcern een stevige groei van de omzet en bedrijfswinst, ondanks dat de onderneming ook last had van verstoringen bij een leverancier als gevolg van de overstromingen in Slovenië.