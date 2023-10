Wilders bij campagne-aftrap: PVV nodig voor rechts beleid

PVV-leider Geert Wilders heeft voor thuispubliek in zijn geboortestad Venlo de verkiezingscampagne afgetrapt. Hij zocht daarbij specifiek toenadering tot de VVD en nodigde de liberalen uit om samen met de PVV in een coalitie te stappen. Alleen zo kan een nieuw kabinet tot rechts beleid komen, denkt hij: „Nederland heeft een grote en sterke PVV nodig. Die is nodig omdat wij als geen andere partij kunnen knokken voor minder immigratie, minder asiel, voor minder terreurdreiging.”