Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begrijpen dat er vrijdagochtend demonstranten waren gekomen naar het Slave Lodge-museum in Kaapstad. „We hadden verwacht dat daar mensen zouden zijn. We zijn ook in gesprek gegaan met demonstranten want we begrijpen ook heel goed dat ze hier aanwezig waren”, zei de koning tijdens het persgesprek op de laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.