Preventief fouilleren in binnenstad van Assen

De politie mag met ingang van vrijdag preventief fouilleren in de binnenstad van Assen. Burgemeester Marco Out van de Drentse hoofdstad heeft het centrumgebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied na diverse steekincidenten in de afgelopen maanden. In Assen gold al een messenverbod, maar dat heeft het meebrengen van messen helaas niet gestopt, constateert Out. Het centrum van Assen blijft in elk geval de komende maanden veiligheidsrisicogebied volgens de gemeente.