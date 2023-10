Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel zijn vorig jaar in een gesprek met drie journalisten van De Correspondent afgeluisterd. Dit gebeurde in maart 2022 in Kasteel Hackfort in Vorden door het Openbaar Ministerie, zegt advocaat Han Jahae. De advocaat van Damme bevestigt hiermee berichtgeving van Het Financieele Dagblad.