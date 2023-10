Amsterdam sluit de locatie waar binnenkomende vluchtelingen uit Oekraïne worden verdeeld over opvangplekken. De opvanglocaties in Amsterdam zijn overvol, terwijl in de rest van het land te weinig opvangplekken beschikbaar zijn, meldt wethouder Rutger Groot Wassink (opvang). „Zonder uitbreiding van de landelijke opvangcapaciteit staat de Hub voor een onuitvoerbare taak”, voegt hij eraan toe.