Tareq S., die verdacht wordt van een fatale steekpartij in Leiden op 14 juli, zal geobserveerd worden in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat bleek vrijdag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank in Den Haag. De officier van justitie had hierom gevraagd omdat er ernstige zorgen waren over de psychische toestand van de 38-jarige S.