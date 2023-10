Alle 25 AEX-fondsen in het rood door rentevrees

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag over de gehele linie omlaag. Beleggers hielden vooral de stijgende rente op de Amerikaanse obligatiemarkten in de gaten. Zo liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties op tot bijna 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente op 5 procent stond was in 2007. De rentevrees liep verder op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in een toespraak verklaarde dat de inflatie in het land nog altijd te hoog is en de rente mogelijk verder omhoog moet om die te bestrijden.