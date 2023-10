De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in september verder gestegen, waarmee de verkopen nu al veertien maanden op rij toenemen. Dat meldde brancheorganisatie ACEA. In totaal werden er vorige maand 861.062 nieuwe auto’s op kenteken gezet in de EU, een stijging van ruim 9 procent vergeleken met een jaar eerder.