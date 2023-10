Werkende mensen die het minimumloon verdienen leven steeds vaker in armoede, zegt de Belgische armoede-expert Olivier De Schutter van de Verenigde Naties. Volgens onderzoek van de speciaal rapporteur leeft een op de vijf werknemers op de wereld nu in armoede. Dit komt deels door de hoge inflatie. Daarnaast loopt het aantal voltijdsbanen mondiaal terug en dat houdt volgens de studie lage lonen in stand.