In de nacht van woensdag op donderdag heeft in het aanmeldcentrum in Ter Apel iedereen een slaapplek gehad, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Woensdag stelde het COA dat de kans bestond dat asielzoekers die zich woensdagavond meldden de nacht op een stoel zouden moeten doorbrengen. Dat is niet gebeurd, laat het COA donderdag weten.