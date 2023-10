Van der Burg: meer EU-samenwerking op migratie nodig

Om als Europese Unie grip op migratie te krijgen, is een heel palet aan maatregelen én meer Europese samenwerking nodig, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) tijdens een bijeenkomst met EU-ministers in Luxemburg. Het gaat daarbij om zowel het inperken van het aantal asielzoekers via het Europese migratiepact en nieuwe EU-regels voor het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook belangrijk vindt hij het sluiten van asieldeals met landen als Tunesië en bijvoorbeeld Egypte.