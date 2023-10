De asielzoeker die verantwoordelijk is voor een dodelijk steekincident in tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug (Overijssel) en daarna zelfmoord pleegde, werd tijdens zijn verblijf in Nederland in drie jaar tijd negentien keer overgeplaatst. Dat staat in een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid, dat onderzoek deed naar het fatale steekincident op 5 november 2022.