De provincie Groningen geeft de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro aan Groningen Airport Eelde voor zaken als beveiliging, verbetering van brandweer en de passagiersterminal. Als de voor het Noorden belangrijke luchthaven in Drenthe van die provincie zoals verwacht hetzelfde bedrag krijgt, is de toekomst van het vliegveld voorlopig veiliggesteld.