De rechtbank in Rotterdam heeft een 31-jarige man uit die stad vrijgesproken van een tweevoudige poging tot moord en brandstichting. Ook wordt hij niet veroordeeld voor een poging tot afpersing en beschietingen van bedrijfspanden. Voor de feiten is geen sluitend bewijs gevonden, meldt de Rotterdamse rechtbank. Tegen de man was zeventien jaar cel geëist.