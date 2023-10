Elektronicaketen BCC geeft door drukte in de winkels niet meer aan welke winkel geopend is en welke niet. „Het is soms zo druk dat op bepaalde momenten de winkel kan besluiten (tijdelijk) dicht te gaan. We kunnen hier geen actuele informatie over geven,” schrijft BCC donderdag op X. Dinsdag en woensdag waren alle winkels van BCC dicht, omdat de keten zich zorgen maakte over de veiligheid van het personeel.