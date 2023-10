De veerdiensten van en naar de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn voor donderdag en vrijdag aangepast wegens de zeer lage waterstanden die Rijkswaterstaat verwacht in de Waddenzee. Iedereen die geboekt had voor een overtocht die nu vervalt is volgens Wagenborg Passagiersdiensten en Rederij Doeksen gebeld. Er is gezocht naar alternatieven, aldus directeur Ger van Langen van Wagenborg.