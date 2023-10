De provincie Limburg gaat bekijken of ze de overeenkomst met Arriva wil aanhouden of beëindigen nu de vervoerder van eigenaar is gewisseld. Deutsche Bahn heeft de vervoerder verkocht aan de Amerikaanse investeerder I Squared Capital. In de voorwaarden van de overeenkomst tussen Arriva en de provincie is opgenomen dat Limburg de samenwerking mag afbreken als de vervoerder van eigenaar wisselt.