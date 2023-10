Ministers: Europees migratieakkoord urgenter dan ooit

De Europese migratieministers hebben donderdag het belang benadrukt om snel tot een akkoord te komen over het Europese migratiepact, waar al lang over wordt gesproken. „Het is nu dringender dan ooit om dat pact goed te keuren”, zei de Belgische staatssecretaris Nicole de Moor voor aanvang van hun overleg in Luxemburg. Het sneller en vaker terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers moet daar een belangrijk onderdeel van zijn, zei ze.