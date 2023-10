Almere vreest dat regio niet meer kan groeien door vol stroomnet

De schaarste op het elektriciteitsnet heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en groei van Almere. Dat meldt de Flevolandse gemeente in een reactie op een onderzoek van TenneT dat woensdag is gepubliceerd. Volgens de netbeheerder kunnen er zonder aanvullende maatregelen vanaf 2026 niet meer zomaar nieuwe woonwijken worden gebouwd of woningen worden verduurzaamd in de Flevopolder, omdat het stroomnet vol is. De gemeente Almere noemt dat heel slecht nieuws, dat inhoudt dat „nieuwe ontwikkelingen en groei dreigen stil te vallen in deze regio en dus ook voor Almere”.