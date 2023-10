Partijen zijn het nog niet eens over afspraken verkenningsfase

De tijd dringt voor de Tweede Kamer om tot nieuwe afspraken te komen over de verkenning, de eerste fase na landelijke verkiezingen. Op 22 november zijn al de vervroegde Kamerverkiezingen. Alle partijen willen een betere invulling van de verkennersfase, omdat het in 2021 volledig is misgelopen. Alleen over de manier waarop de verkenningsfase moet gaan plaatsvinden, is nog geen overeenstemming, bleek woensdag in een Kamerdebat.