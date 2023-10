Inspectie: situatie jeugdbescherming onverminderd slecht

Bij een derde van de incidenten in en meldingen over de jeugdbescherming- en hulp speelt de voortdurende druk op de sector een rol, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op basis van een eigen analyse. „Ondanks de inzet van de jeugdbeschermers, betrokken professionals en het toezicht van de inspectie is de situatie in de jeugdbeschermingsketen onverminderd slecht”, stelt de inspectie, die het kabinet al eerder aansprak op de situatie.