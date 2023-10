Het elektriciteitsnet is op dit moment in alle provincies „grotendeels vol, waarschijnlijk vol of bijna vol”, meldt demissionair energieminister Rob Jetten. Het kabinet moet dan ook „alles op alles” zetten om te voorkomen dat de stroom op de drukste momenten uitvalt. Juist op specifieke tijdstippen waarop veel stroom wordt opgewekt of verbruikt, ontstaan problemen op het stroomnet.