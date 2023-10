Akkoord kabinet en gemeenten over één landelijk tarief jeugdzorg

Gemeenten en het kabinet hebben een akkoord bereikt over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Daar wordt structureel 60 miljoen euro per jaar in gestoken, waarvan beide partijen ieder de helft betalen, meldt demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een Kamerbrief. Eén tarief moet een einde maken aan de grote verschillen die er nu tussen gemeenten bestaan in de betaling van jeugdbeschermers en daarmee de geleverde zorg aan kwetsbare kinderen en gezinnen.