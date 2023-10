Chipmachinefabrikant ASML heeft de orders voor zijn apparatuur in het derde kwartaal van dit jaar flink zien afnemen op kwartaalbasis. Het bedrijf handhaafde wel de omzetverwachting van een groei met 30 procent voor het hele jaar. Wel is ASML naar eigen zeggen conservatiever geworden over het volgende jaar, dat als een overgangsjaar wordt gezien. Voor 2024 wordt een omzetcijfer verwacht dat vergelijkbaar is met dat van 2023.