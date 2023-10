Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt woensdag om 11:00 lokale tijd opnieuw over een nieuwe voorzitter, meldt de Republikeinse afgevaardigde Jim Jordan. Eerder dinsdag was het orgaan daar niet in geslaagd: de kandidaat van de Republikeinse meerderheid, diezelfde Jim Jordan, kreeg niet voldoende steun uit de eigen partij.