Door een mogelijke schietpartij is dinsdagavond een persoon gewond geraakt in Leeuwarden. Het incident gebeurde rond 20.15 uur in de M. H. Trompstraat in Leeuwarden. Het slachtoffer wordt behandeld aan zijn verwondingen door ambulancepersoneel, een politiewoordvoerder weet niet hoe ernstig die zijn. Er zouden mogelijk meerdere verdachten bij het incident betrokken zijn.