Informatiecentrum en uitkijktoren Grevelingen verkocht

Staatsbosbeheer heeft het informatiecentrum annex uitkijktoren Grevelingen op de Brouwersdam in Zuid-Holland verkocht. De dienst slaagde er niet in om het centrum kostendekkend te exploiteren. Staatsbosbeheer nam de bekende toeristische plek in 2017 over van Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, die het informatiecentrum in 2015 liet bouwen. Met name milieuorganisaties en ecologen hebben zich lang verzet tegen de bouw van de hoge toren.