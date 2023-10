Herstel Prinses Margriettunnel mogelijk niet in 2024 klaar

Het herstel van de Prinses Margriettunnel, een aquaduct in de snelweg A7 tussen Sneek en Joure in Friesland, is mogelijk niet zoals gepland in 2024 klaar. De herstelmethode die Rijkswaterstaat zich had voorgenomen moest aangepast worden, omdat er te veel waterdruk op een deel van de tunnel kwam te staan. Er is nu voor een andere werkwijze gekozen, maar de vraag is of het nog lukt om de tunnel eind 2024 weer in zijn geheel te openen, aldus de wegbeheerder. Het hele karwei kost tientallen miljoenen euro’s.