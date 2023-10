Zakenbank Goldman Sachs heeft in het derde kwartaal last gehad van malaise op de vastgoedmarkt. Die zorgde voor veel lagere opbrengsten bij zijn divisie voor vermogensbeheer, wat zwaar op de winst drukte. Door gestegen rentes is voornamelijk de markt voor commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkelpanden, onder druk komen te staan.