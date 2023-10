Sinds de aanslag met een automatisch aanvalsgeweer op drie Zweden in Brussel rijzen in België nieuwe vragen over de beschikbaarheid van zulke wapens. België telt meer illegale vuurwapens dan buurlanden, zegt een deskundige. Terwijl de politie volgens hem juist een uitgelezen kans heeft om een aspirant-terrorist tegen te houden als hij op zoek gaat naar een wapen.