Tv-producent Ewout Genemans en de politie Rotterdam zijn de afgelopen week „overspoeld met berichten, kaarten, cadeautjes, bloemen en presentjes” voor de eigenaar van een klein hondje dat in het programma Bureau Rotterdam werd doodgebeten door een grote hond. Een busje vol post is bezorgd bij de eigenaren van het overleden hondje, laat RTL weten. „We hopen dat zij daar een beetje steun in kunnen vinden.”