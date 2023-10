De wereldwijde verkoop van smartphones is in het afgelopen kwartaal opnieuw gedaald, meldt marktonderzoeker Canalys. De daling van 1 procent is wel minder groot dan eerder dit jaar en vorig jaar. Volgens Canalys gaat het in de markt de goede kant op, dankzij herstel in sommige regio’s en een grotere vraag naar upgrades.