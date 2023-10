Kamer schaart zich voorzichtig achter ruimere inlichtingenwet

De Tweede Kamer schaart zich voorzichtig achter de tijdelijke, ruimere inlichtingenwet. Met die wet kunnen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) sneller zicht krijgen op spionagepogingen van landen als Rusland of China. Politieke partijen maakten zich zorgen of de privacy van burgers niet in de knel zou komen en of het toezicht toereikend is. Maar na aanpassingen door het kabinet en voorstellen vanuit de Kamer lijken partijen de aanvullende wet in balans te vinden.