Dreigingsniveau terreur in Brussel hoger na mogelijke aanslag

Na een mogelijke radicaalislamitische aanslag op een groepje Zweden in het centrum van Brussel is het dreigingsniveau voor terreur in de Belgische hoofdstad opgeschaald naar het hoogste niveau, 4, melden Belgische media. De Belgische premier Alexander De Croo spreekt op X over een „laffe moordaanslag” en vraagt de inwoners van Brussel waakzaam te zijn. Andere politici uitten op X hun vermoeden dat het om terreur en terrorisme gaat.